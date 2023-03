Dead Island 2 : le tour du propriétaire

À un peu moins d'un mois de la sortie (supposée, on est pas à l'abri d'un nouveau report) de Dead Island 2 Deep Silver semble avoir pensé que c'est le bon moment pour enfin nous montrer à quoi ressemblera son jeu maudit. Si vous avez déjà joué au premier épisode, ou à n'importe quel titre du genre, vous pouvez vous épargner les quinze minutes que dure la vidéo : on y voit un jeu d'une banalité confondante auquel on a l'impression d'avoir joué déjà des dizaines de fois. Un open world urbain, des zombies (éventuellement avec des variations type feu et quelques modèles spéciaux façon Witch ou Boomer) avec des barres de vie, des armes de corps à corps ou des flingues (eux aussi avec leurs variations élémentaires), des chiffres qui volent dans tous les sens quand on tape sur les zombies, du bordel à ramasser pour se crafter de l'équipement... On est vraiment face à une paresse de game design assez consternante.Pour ne rien arranger, le jeu semble être d'une incroyable mollesse, avec une personnage qui court aussi vite qu'on rampe dans Arma, et des zombies suffisamment lents pour que vous ayez le temps d'aller vous faire un petit café entre le moment où ils vous repèrent et celui où ils commencent à vous croquer la jugulaire. Allez, un bon point quand même parce qu'il faut bien trouver quelque chose à sauver : les démembrements semblent plutôt poussés et assez rigolos, mais à choisir on préférerait les voir dans un nouveau Soldier of Fortune.