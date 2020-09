Cyberpunk 2077 : sa ville, ses gangs, ses configs

Operating System: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 10

A l'occasion d'un nouvel épisode de Night City Wire , on a pu voir deux nouvelles vidéos de gameplay de Cyberpunk 2077 . La première offre une carte postale de Night City qui est globalement une version futuriste de Los Angeles. On y découvre les différents quartiers, des environnements variés et des personnages hauts en couleur. C'est une vraie jungle de béton. Un vrai-faux site web a même été créé pour ceux qui veulent plus d'informations. La deuxième vidéo présente les différents gangs du jeu que vous aurez l'occasion de cotoyer. En combinant les deux vidéos, on commence à comprendre à quel point le jeu sera grand, riche et fourni. Cyberpunk 2077 sortira le 19 Novembre sur XO, Xbox Series S/X, PS4, PS5 et PC (puis plus tard sur Stadia). Et il ne faudra pas un PC de l'espace pour faire tourner le jeu correctement. Il est question d'un i7-4790 épaulé par une GTX 1060 pour la config' recommandée ! Le jeu supporte même Windows 7 !Minimum RequirementsRecommended Requirements