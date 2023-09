Mise à jour gratuite

Arbres de compétences et avantages repensés

Cyberware remanié et nouveau système de capacités

Combats de véhicules et courses-poursuites

Améliorations de l'IA lors des combats

Nouveau système de police

Améliorations de l'interface et de l’expérience utilisateur

Modifications du butin, des objets et de l'artisanat

Nouvelles stations de radio (dont la station de radio communautaire Growl FM)

Extension payante

Dogtown – un nouveau quartier dangereux

Une toute nouvelle histoire et de nouveaux personnages

Nouvelles quêtes, petits boulots, combats de boss et bien plus encore

Missions de véhicules et largages – et événements dynamiques infinis

Tout nouvel arbre de compétences et capacités Relic

Plus de 100 nouveaux objets : armes, cyberware, voitures et vêtements

Véhicules lanceurs de missiles

Le niveau maximum a été augmenté à 60

En ce moment, Starfield est presque sur toutes les lèvres mais surtout pas encore entre toutes les mains, cela n’arrête pourtant pas CD Projekt qui rappelle que son extension Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arrivera dans un peu plus de trois semaines, c’est-à-dire le 26 septembre. Comme l’événement sera accompagné du déploiement de la mise à jour 2.0, le développeur polonais en profite pour clarifier les choses sur le contenu qui sera gratuit, et sur celui où il faudra passer à la caisse Vous pourrez voir en partie ce que tout cela donnera grâce aux vidéos ci-dessous : le dernier REDstreams , l’interview du directeur du jeu Gabe Amatangelo et une petite bande-annonce de trois minutes pour les pressés. Phantom Liberty sortira sur PC via Steam, GOG, EGS, sur Xbox Series et sur PlayStation 5.