Cyberpunk 2077 : des sousous dans la popoche

We underestimated the lengths and complexity involved to make this a reality, and still you did everything you could to deliver an ambitious, special game.

On a géré le projet n'importe comment. On a fait des promesses intenables et pour les tenir on a forcé nos développeurs à bosser non-stop. Voici un chèque.

Cyberpunk 2077 a été pré-commandé à 8 millions d'exemplaires avec la répartition qui suit : 59% sur PC et 41% sur consoles . Le chiffre d'affaire de ces précommandes est supérieur au coût de développement du jeu, budget marketing inclus . En clair, le jeu est déjà rentable et il continue de squatter les premières places des ventes donc CD Projekt va se faire un max de thunes. Les développeurs vont recevoir une partie de ces bénéfices et certains vont recevoir en plus de cela un bonus.Au début, ce bonus était lié au score Metacritic du jeu mais les dirigeants de CD Projekt ont changé d'avis en réalisant que ce n'était pas juste dû à la complexité et l'ambition du jeu. Et si vous voulez comprendre le crunch en une phrase, la voici:En utilisant mon traducteur langue de bois-français, ça donne:Surtout que les développeurs en question bossent toujours sur le jeu car ce dernier est bien buggué. En 10H de jeu, j'ai vu des ennemis qui se téléportent, des conducteurs sans voiture, des collisions approximatives, des ragdolls qui partent en vrillent... J'ai aussi eu un bug rigolo : je joue en 21:9 mais le menu n'est conçu que pour le 16:9. En basculant entre le menu et le jeu pour sauvegarder, le jeu est resté bloqué en 16:9 avec deux grosses bandes noires (changer de résolution a corrigé le problème). Au delà de cela, l'interface est un cauchemar à naviguer : il y en a dans tous les sens et la navigation est loin d'être logique. Et l'IA nécessite un gros coup de peinture... Un premier patch post-sortie est sorti (le 1.04) et comme pour les trois Witcher , il y en aura probablement plein d'autres suivi un jour par une Enhanced Edition. Les développeurs bossent aussi sur les versions PS5 et Xbox Cerises. On rappelle que pour l'instant, le jeu n'est pas vraiment optimisé pour les consoles nouvelle génération. Ces dernières font tourner les versions PS4 Pro / XOX en mode ++ mais on est à des années-lumière de la version PC