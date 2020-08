Ceux qui nous suivent sur Twitter et Discord sont déjà au parfum, les sorties s'enchaînent depuis quelques semaines et la rentrée s'annonce déjà bien chargée. On a donc pris la décision de faire une semaine de streaming intensif et de vous présenter quelques unes des grosses sorties indés loupées pendant nos congés tous les soirs de la semaine de mardi à vendredi. Sont au programme : le rogue-rêveur Dreamscaper , un run & gun dans une machine de foire sur Bartlow's Dread Machines , le pixelo-flippant Inmost et enfin le hack & slash Chronicon qui vient de sortir d'accès anticipé. Mais ce n'est pas tout !On en profite également pour rebondir sur le début de la Gamescom online, la fête au currywurst 100% Covid-compliant qui commence avec le Opening Night Live de Geoff Keighley jeudi soir et la mise à disposition des démos de l'Indie Arena Booth dans la foulée. On ira donc piocher une douzaine de titres qui devraient vous botter. On prépare également pour la semaine prochaine une poignée de previews cette fois-ci à l'écrit pour vous occuper pendant votre pause repas. Rendez-vous donc tous les jours de la semaine à partir de 21h (sauf jeudi, à partir de 19h30) sur notre chaîne Twitch On vous rappelle en passant que notre chaîne est éligible à toute sorte de dons (bits, cheers, abonnements payants, vous connaissez la chanson…). Surtout, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement tous les mois (il faut renouveler l’abonnement tous les mois).