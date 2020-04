Counter-Strike 2 prendra place dans le futur

POISSON D'AVRIL !!!...Alors que Maman Overwatch s’amuse à mettre des googly-eyes à tous ses héros , et que Papa Counter croît de deux maps , Fiston Valorant vient d’annoncer la date du début de sa bêta fermée… et aussi les conditions pour y accéder. Vous allez devoir regarder ad nauseam des personnes jouer, pour espérer réussir à obtenir vous aussi un ticket d'or et visiter la chocolaterie. Pour cela, il faudra se créer un compte Riot , le lier à son compte Twitch, et scruter les streams du jeu.Mesquineries mises à part, on est quand même curieux de voir comment sera le jeu souris en main, mais pas au point de se fader des heures de stream pour ça, d'autant plus qu'il sera F2P à sa sortie.