[Copinage] Nouveau média : Origami

Le nom de Gautoz ne vous est sûrement inconnu : dans une autre vie, il sévissait sur un célèbre site d'actu JV, et il était même le Monsieur Loyal de Quickload , le meilleur podcast dédié au jeu sur PC "au sens large" auquel participaient quelques membres de la rédac de Factor. Depuis quelques années, le jeune homme a pris son envol et surtout son indépendance via sa chaine Twitch, et on ne lui en veut absolument pas d'avoir connu le succès sans même un regard vers nous pendant que nous restions agonisants dans le caniveau. On est cool avec ça. Pas de problème. No hard feelings.Bref. Gautoz, donc, en a eu un peu marre de parler tout seul devant sa webcam et ses lampes RGB et tel un Nick Fury de la presse JV française, a décidé de réunir quelques uns de ses confrères et consoeurs dans un projet pour le moins ambitieux : l'initiative Origami. Kevin "Moguri" Cicurel, Héloïse "La Linosse" Linossier, Sylvain "Hoopy" Tastet et Florian "Le Père" Velter, des gens que vous avez forcément vus / lus / entendus ici ou là, se sont regroupés pour monter un nouveau média qui envisage de parler JV comme ils l'entendent, en toute indépendance et sous la forme d'une vraie rédaction. Le contenu sera principalement vidéo mais ils ne s'interdisent pas de produire de l'audio et même pourquoi pas de l'écrit, comme des gros dinosaures.Malheureusement, comme aucun d'entre eux n'a eu la bonne idée d'être millionnaire, ils n'ont pas les moyens de financer eux-mêmes leur rêve, et ils font donc appel à votre générosité pour les aider à le concrétiser. La campagne se passe plutôt bien, puisque moins de 24 heures après son lancement le premier palier est déjà largement atteint, mais plus ils auront de sous, plus ils pourront être à l'aise et fournir du contenu de qualité. Donc si jamais vous avez envie d'un média autre que Factor pour votre dose d'actu JV (on ne voit pas trop pourquoi, mais vous faites ce que vous voulez), n'hésitez pas à aller leur lâcher une petite pièce - et dites bien à Gautoz qu'on ne l'a pas oublié. On pense à lui. Tout le temps. Et un jour on le recroisera.