[Copinage] Happy Hour, le podcast de CloneWeb

Chez Factornews, on aime bien boire des bières, comme c'est original. Du coup quand Marc, lecteur de longue date du site et accessoirement taulier de CloneWeb m'a proposé de venir boire des bières avec lui, j'ai bien vite accepté, trop content de pouvoir sortir de mon appartement que je n'ai pas quitté depuisun an.Quel dommage que facebook ait été en rade lundi soir car je n'ai pas pu recevoir le message de l'amiral Ackbar qui m'informait que "c'était un piège" : en effet, à peine arrivé au lieu de rendez-vous, on m'a plaqué au sol, ligoté à une chaise, et collé un micro sous le nez en me forçant à parler dedans. MOI. PARLER. Ces terroristes ne reculent vraiment devant rien pour torturer leurs victimes et entendre leurs revendications.Du coup, si le coeur vous en dit et que vous aimez entendre un homme souffrir, vous pouvez aller écouter le dernier épisode du podcast Happy Hour où avec Marc et ses complices Alex, Mathieu et Jean-Victor, on parle des 20 ans de Factor (ça compense un peu le fait qu'on n'ait nous-même absolument rien foutu pour l'occasion, c'te honte), mais aussi plus globalement des 20 ans qui viennent de s'écouler dans le monde du jeu vidéo. Il y a également d'autres trucs, mais franchement, qui ça intéresse les BD, les séries et la musique ?(Toute l'équipe du site - enfin surtout moi - s'excuse pour la piètre qualité de mes interventions, leur côté foutraque et globalement inintelligible, cet exercice était une première pour moi.)