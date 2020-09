pour les jeux Series X/S, vous êtes forcés de les installer sur le SSD officiel. Pour ajouter de l'espace disque, il est obligatoire de passer par l'expension card officielle qui couterait dans les $220 pour 1 To selon les rumeurs...

pour les jeux Xbox/360/One, vous pouvez utiliser un disque dur externe USB 3.0 classique. Comptez 60 euros pour 1 To

Videogamesplus.ca est basé au Canada et livre gratuitement à l'international. Par exemple Cyberpunk 2077 sur PS4 coûte 80 dollars canadiens soit 50 euros

Play-Asia livre aussi à l'international et vend les jeux PS5 à 62 euros + 5 euros de frais de port. Ne prenez pas la livraison express car vous risquez de vous bouffer des droits de douanes

Votre budge est serré et vous n'avez pas de TV 4K donc les 299 euros de la Xbox Series S vous font de l'oeil. Mais ce serait oublier qu'elle ne dispose que de 512 Go de stockage. C'est peu. Heureusement Il est possible d'améliorer les choses en ajoutant un support de stockage. Deux solutions existent:On vous recommande donc la deuxième solution. Les jeux Series S/X seront optimisés pour la Series S et prendront en moyenne 30% moins de place que sur Series X donc collez les sur le SSD interne et utilisez un HDD externe pour les jeux Xbox/360/One. L'absence de lecteur blu-ray signifie que vous ne pourrez pas toper vos jeux en occasion mais soyons francs : vous allez prendre le Game Pass donc tout sera délivré de manière numérique de toute façon. Sur PS5 par contre, les choses sont différentes.Une petite leçon de français au passage : "digital" se traduit par "numérique". Si vous dites "digital" en français, c'est que ça a rapport aux doigts. Par exemple : la PS5 Edition Digital signifie que vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude si vous pensez faire des économies en ne prenant pas le lecteur blu-ray. Oui, au moment de l'achat, vous allez économiser 100 euros mais les choses vont rapidement se gâter en achetant les jeux.Un des rares avantages des consoles par rapport au PC est qu'on peut toujours acheter des jeux en boite. Cela signifie des soldes, un marché de l'occasion bien fourni, la possibilité de se prêter les jeux et une bonne vieille astuce : l'import. A l'époque de la DS, je n'ai quasiment jamais acheté de jeux en boutique. Grâce à l'euro fort, je les prenais tous en import. De nos jours, l'euro n'est pas aussi fort mais l'import reste super intéressant.Sony n'a pas encore confirmé l'information mais la PS5 sera surement dézonnée comme la PS4. Donc voici quelques sites à surveiller:Par contre si les jeux sont dézonnés, le DLC ne l'est pas donc vous devrez avoir un compte PSN de la même région que le jeu pour en profiter. Du coup quand vous pouvez, prenez la version euro des jeux sur Play-Asia.