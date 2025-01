CLOVERS et autres histoires

Pour le développement de Viewtiful Joe 2, Capcom a regroupé l'équipe de dev au sein d'un nouveau studio interne semi-indépendant, Clover Studio, avec Atsushi Inaba à sa tête aidé par Shinji Mikami et Hideki Kamiya. "Clover" est l'abréviation de "Creativity Lover". Mais suite aux faibles ventes des jeux Clover, Capcom a décidé de réintégrer le studio avec le reste du groupe provoquant le départ du trio cité plus haut et la fermeture du studio après les sorties successives de God Hand et Okami.Rejoint par Tatsuya Minami, un autre ponte de Capcom, le trio a formé PlatinumGames en 2006. Après la sortie de Vanquish, Mikami est parti de PlatinumGames pour fonder Tango Gameworks qui a été fermé par Microsoft l'an dernier et qui vient tout juste d'être officiellement relancé par Krafton. Krafton a aussi récupéré la licence Hi-Fi Rush et compte embaucher au moins 100 personnes pour faire tourner le studio y compris un bon paquet d'anciens employés de l'époque Microsoft.Minami est parti de PlatinumGames en 2016 pour fonder M-Two, un studio de support financé par Capcom qui a bossé sur les remakes de Resident Evil 3 et 4. Kamiya de son côté a été victime du succès de Bayonetta vu qu'il a créé deux suites et un épisode dérivé. Mais créer des suites à répétition est exactement la raison qui l'a poussé à partir de Capcom et après avoir discuté avec Inaba (patron de PlatinumGames), il est devenu clair que les deux compères avaient des visions très différentes du studio.Kamiya est parti en octobre 2023 et rejoint par Kenta Koyama (game designer freelance chez PlatinumGames), il a fondé CLOVERS qui vient d'annoncer une suite à Okami pour le compte de Capcom. L'histoire se répète : le nom CLOVERS vient de "C Lovers" pour "creative lovers" et le logo en forme de trèfle est composé des quatre C qui forment l'esprit de la boite : challenge, creativity et craftsmanship. Oui, ça ne fait que trois C. Le quatrième C est ce que chaque employé apporte à la boite. On a envie de dire que ça en fait des C-Men mais la DRH ne doit probablement pas aimer la blague.CLOVERS compte une vingtaine de personnes réparties entre Tokyo et Osaka et compte monter jusqu'à 70 mais ne veut pas tout faire en interne. Ils comptent sous-traiter pas mal de la production à des indépendants et des studios tiers. CLOVERS veut principalement faire des AA afin de rester créatifs. Hideki Kamiya voulait au départ partir sur une nouvelle licence mais Okami est son bébé. Il a vite acquis un statut de jeu culte et la version HD s'est très bien vendue ce qui a encouragé Capcom à produire une suite qui -on espère- permettra à CLOVERS de se faire un nom.Quant à PlatinumGames, le studio bosse sur Project G.G. dont on est sans nouvelle depuis son annonce en 2020. Hideki Kamiya était à la tête du projet donc il y a des chances qu'il passe à la trappe. Atsushi Inaba reste à la barre tout en continuant de produire directement certains jeux de studios, domaine dans lequel il excelle depuis un paquet d'année