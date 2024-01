Résumé des épisodes précédents : après avoir fait une campagne marketing basée sur une version beta du jeu qui s'est avérée être la version finale , sans éditeur de carte et sans modding, après avoir sorti 4 patchs et introduit plus de bugs encore dans celui du 18 décembre et laissé le jeu dans cet état pendant un mois, la présidente de Colossal order s'étonne de voir des joueurs se plaindre que le jeu est injouable et qu'un season pass à 90€ ça fait beaucoup vu qu'il va déja falloir corriger les performances du jeu, corriger la simulation du jeu et ajouter le support du modding avant de pouvoir profiter du moindre DLC. Ils sont chiants ces joueurs à vouloir des jeux finis à leur sortie aussi !