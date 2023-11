Cities Skyline 2 : Colossal Disorder

Encore une news Cities Skyline 2 ? Hélas, oui, car les semaines s'enchaînent et les déceptions aussi vu qu'un mois après sa sortie, le jeu est toujours aussi buggué. Si buggué qu'après avoir reporté la version console, l'éditeur de cartes et le support du modding, Colossal Order en vient à reporter les DLC inclus dans le season pass de la version Ultimate (vendue 90€ quand même). Donc oui, ça commence à faire beaucoup.Résumé des épisodes précédents : Après avoir suivi un plan de communication inflexible alors même que le jeu était toujours en version bêta, il est quand même sorti le 24 octobre et sans surprise, dans un état déplorable . Dès lors, les développeurs ayant rushé pour le sortir à temps se retrouvent désormais à rusher pour le débugger.C'est plus ou moins ce que la présidente de Colossal Order nous décrit au rythme d'un message par semaine. Je vous résume ses communications : 1er novembre : "le jeu est sorti et certains y trouvent du plaisir mais d'autres sont déçus, à la vue des nombreux problèmes techniques et nous avons commencé à travailler sur la correction des problèmes et notamment de l'équilibrage des LODs, mais ça prendra du temps. il y a des problèmes avec l'éducation, avec les échanges commerciaux, avec le service de ramassage des ordures mais tout cela sera peu à peu corrigé et profitera aux versions consoles". 6 novembre : "S'il vous plait, arrêter de reporter votre haine sur nos modérateurs, merci de rester positifs. On a examiné le problème des ordures mais ça se ramifie donc on va devoir faire des tests. On a aussi un problème de chiens errants mais on étudie l'idée de faire du bug une feature et de rajouter des refuges. Les problèmes de performances sont tellement énormes qu'on ne sortira pas de DLC avant de les avoir réglés. On voudrait aussi remettre dans le jeu des fonctions pratiques du premier qu'on a pas eu le temps de mettre dans le 2. La semaine prochaine, promis, on parle du modding et de l'éditeur de carte qui sortiront un jour." 13 novembre : "On a un prototype d'éditeur depuis jeudi dernier et on l'a montré à certains de nos beta-testeurs de la communauté, mais il ne permet pas d'importer des assets. On vous met quand même une petite vidéo pour vous dire que des créateurs de contenu ont bossé sur 3500 modèles de bâtiments répartis sur 8 régions du globe, mais qu'on ne peut pas rajouter pour le moment et on ne prévoit pas de le sortir avant 2 mois. On a hâte de voir ce que vous ferez avec cet éditeur. Au passage, la version console sortira un jour mais finalement vous n'aurez ni les mods programmés (ce qu'on savait), ni les assets (surprise). Mais vous pourrez faire vos propres cartes ! Ah au fait, le traitement des LODs est automomatisé mais on est toujours dessus. Ca va venir." ce 20 novembre : "On a traité tous les correctifs faciles et on attaque les gros, donc préparez vous à ne plus avoir de patches toutes les semaines. Pour le prochain patch, on veut y mettre des améliorations de performances, mais on n'y est pas. Les LODs ? Oui, il en manque ou il faut les retravailler, mais il faudra plus d'un patch pour tous les corriger. Après on corrigera les saccades dues au CPU. On a validé 100 bugs grâce à vos retours et on en a 100 autres en cours d'inspection. Si vous avez des idées d'amélioration, on les regardera plus tard. Le groupe de moddeurs teste l'éditeur mais l'eau est trop compliquée et on doit revoir l'UI car bizarrement, trouver un asset par son nom dans une liste de 2000 objets n'est pas aussi simple qu'on pensait. Sinon, le courier est ramassé mais pas distribué, mais on regarde ça. On a aussi un problème avec des citoyens qui ne vont pas au travail. On a aussi des problèmes d'exportation et de distributions de biens dans la ville, mais ça va prendre du temps à analyser. Bref, du coup, on va repousser notre premier DLC de 3 mois. On ne va pas se presser à sortir un DLC alors que la base du jeu n'est pas prête".On croit rêver, au point qu'on pourrait croire que je déforme ses propos mais malheureusement, tout est vrai et je vous laisse les liens si vous voulez vérifier.Du coté des patches, on en a eu quatre depuis la sortie. Ils ont un peu amélioré le framerate, on ne va pas être mauvaise langue et notamment les saccades, mais on est encore loin d'un jeu fluide en regard de ce qu'il affiche. Pour les bugs corrigés par contre on sera mauvaise langue : c'est tout juste si on voit la différence tellement il reste de systèmes défectueux de tous les côtés.Bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu est vraiment sorti trop tôt, et chaque jour le révèle un peu plus. On souhaite bon courage en tous cas aux développeurs pour corriger tout ça avant que les joueurs ne se lassent et n'aillent voir ailleurs si l'herbe est moins bugguée.