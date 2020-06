Chivalry 2 tranchera des têtes en crossplay !

Si vous avez suivi Factornews lors de l’E3 2019, vous vous souvenez probablement de l’annonce de Chivalry 2 lors du PC Gaming Show . Et bien le jeu de combat médiéval de Torn Banner Studios revient montrer le bout de son glaive par le biais d’une vidéo mise en ligne par Deep Silver, qui s’occupera de distribuer la suite de l’excellent premier épisode, un peu partout.Et quand je dis un partout, c’est que Chivalry 2 sera disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC (via l’Epic Games Store), le tout en se payant le luxe d’être totalement jouable en crossplay. Et le programme s’annonce joyeux, avec de la bataille massivement multjoueurs pour trancher des têtes, des sièges de forteresse, et on pourra même cramer des villages ! Finalement, la seule mauvaise nouvelle est qu’aucune date n’a été annoncé, même si la fenêtre de tir reste l’année 2020. En attendant, on se consolera avec cette magnifique bande annonce pleine d'amour, et les captures d'écrans du site officiel