Changement de CEO chez Nintendo of Europe

On parle assez peu des changements chez Nintendo of Europe , mais ce qui se déroule actuellement est assez important. Nous sommes au courant depuis novembre 2022, mais les changements dans la réorganisation de la filiale européenne de Nintendo suivent la feuille de route annoncée à l'époque ( par ici ). Et cela commence évidemment avec le gros changement venant de l'organigramme globale de NoE.En effet, nous apprenons que Stephan Bole a quitté son poste. Lui qui était entré chez Nintendo France en 1993, jusqu'à gravir les échelons pour en devenir le directeur, puis son entrée chez Nintendo of Europe, pour enfin remplacer Satoru Shibata en 2018 au poste de CEO et President de Nintendo of Europe.On ne sait pas où il va, mais il laisse sa place à Luciano Pereña López , qui est probablement un inconnu pour beaucoup, mais qui est chez Nintendo depuis 1994. Il occupait le poste de Chief Financial Officer chez NoE, et change donc de bureau et de responsabilité, qui commencera avec un énorme challenge, à savoir faire en sorte de casser la malédiction de Nintendo et de ses suites de consoles à succès (coucou la Wii U).Les autres changements notable :Cette réorganisation colle aussi avec celle prévue pour les différentes antennes européennes. Concreètement et sans allez trop dans le détail, Nintendo France S.A.R.L, Nintendo Benelux B.V. et Nintendo Ibérica, S.A sous maintenant une seule et même entité, Nintendo of Europe SE. La bonne nouvelle étant que l'on apprend que tout ces changement n'ont pas entraîné de fermetures ou de licenciements. En tout cas, en interne. Donc cela ne compte pas les possibles contrats en sous-traitance, notamment pour la gestion de la presse, etc.