Parce qu'un petit rappel ne fait pas de mal, sachez que le rendez-vous hebdomadaire du stream francophone à la sauce Factor vous propose toujours plus de contenu en cette période de confinement. Déjà, ce sont pas moins de 150 heures de replay en vidéo qui vous attendent sur la playlist Tu connais ? à voir ou revoir sur notre chaîne YouTube. Et nous, on ne change pas nos habitudes, Feed et moi-même vous proposons toujours deux rendez-vous streaming respectivement le samedi après-midi (en direct de Montréal) et le mardi soir. Et cette semaine, on met les petits plats dans les grands !L'un est probablement LE jeu VR de l'année, l'autre un tactical RPG original avec une mécanique de remontée dans le temps : venez découvrir Half-Life Alyx et Iron Danger en live cette semaine sur notre Twitch. A venir également dans Tu connais ? Hidden Through Time, Foregone, Wattam et bien d'autres. Il n'est pas non plus exclu de voir débarquer un live sauvage non planifié. On vous invite donc à vous abonner à notre chaîne Twitch pour ne rien rater de nos prochaines sessions ! On vous rappelle aussi que Factornews est affilié Twitch et vous pouvez nous offrir vos abonnements Prime, ce qui fait non seulement très plaisir mais contribue à faire vivre le site. Enfin, nous sommes également ouverts à toute proposition. Envie de voir un jeu particulier dans Tu connais ? Faites-nous le savoir en commentaire.