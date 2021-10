CD Projekt continue de ramer

On ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses chez CD Projekt Red , mais ça doit être un beau bordel. En tout cas, c'est ce qu'on devine au travers de leur dernière annonce, assez expéditive , nous informant que les versions next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 , qu'on attendait pourtant pour la fin de l'année, sont repoussées respectivement aux premier et deuxième trimestres 2022. Le message précise que c'est la direction de la boîte qui a pris cette décision en se basant sur les remontées des équipes techniques bossant sur ces projets - une pratique pleine de bon sens qui aurait dû être appliquée dès l'année dernière plutôt que de pousser vers la sortie un jeu absolument pas fini, avec le résultat qu'on connait.