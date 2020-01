Carton pour l'Index

Il y a une bannière de pub pour l'Index, le casque VR de Valve, sur la page d'accueil de Steam . Seul problème : le casque est en rupture de stock depuis la mi-janvier. La raison s'appelle Half-Life: Alyx. Avant le quatrième trimestre 2019, le casque ne s'était vendu qu'à 46 000 exemplaires. A la fin 2019, Valve avait vendu 149 000 casques . C'est assez dingue quand on sait que le kit complet est à $999. Valve aurait pu en vendre bien plus s'ils en avaient fabriqué plus. Il faut donc une killer app pour vendre du matos. QUI L'EUT CRU ?2019 a été une bonne année pour la VR avec 705 000 Oculus Quest vendus en sept mois, un chiffre qui va grimper grâce à la possibilité de transformer le casque tout-en-un en casque pour PC. Le Playstation VR est toujours en tête des ventes des casques VR grâce au fait que le parc de PS4 a dépassé les 100 millions en 2019.