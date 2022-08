Cartes graphiques : le creux de la vague

L'ethereum s'étant méchamment cassé la gueule cette année , le minage de la crypto-monnaie n'est plus rentable ce qui veut dire que les mineurs ont arrêté d'acheter des cartes graphiques voir ont commencé à les vendre sur le marché de l'occasion. C'est une mauvaise nouvelle pour Nvidia : le constructeur espérait réaliser un chiffre d'affaire de 8,1 milliards de dollars au second trimestre fiscal mais n'a touché "que" 6,7 milliards de dollars.C'est une bonne nouvelle pour les joueurs : les prix des GPUs sont revenus à la normale et même en-dessous si vous vous aventurez sur Ebay. Et honnêtement, faites-vous plaisir. Maintenant. Il n'est pas dit que ça dure longtemps. Le prix des crypto peut de nouveau grimper mais surtout les tensions entre la Chine et Taiwan sont à leur sommet. Si une guerre éclate, la production de GPUs Nvidia par TSMC risque tout simplement de s'arrêter. Oh et accessoirement, ce sera probablement le début d'une troisième guerre mondiale donc vous aurez d'autres problèmes que toper une 3080.Pour ceux qui attendent la prochaine génération de cartes, il faudra peut-être attendre encore un peu. Selon les rumeurs , seule la 4090 serait lancée cette année. Au fond ce serait logique : Nvidia doit probablement vouloir écouler ses stocks de 30xx avant de passer à la suite.