Courir, c'est bien. Rouler, c'est mieux. Ce n'est pas le slogan de la prochaine campagne d'Anne Hidalgo mais le choix de design fait par la Team Reptile pour Bomb Rush Cyberfunk . Ce dernier comprendra donc des patins à roulette, des BMX et des skateboards et un système de tricks. Il est possible que le jeu sorte cette année sur PC et Switch.