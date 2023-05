ACTU Bolter Dash CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

L'univers Warhammer 40 000 est sérieux. Probablement un poil trop. Surtout quand il est question des Space Marines. Et encore plus quand il s'agit des Ultramarines. Du coup, la bande-annonce qui suit pour Warhammer 40 000: Boltgun est rafraichissante. On rappelle qu'il s'agit d'un FPS pour quadra et que ça sortira le 23 mai sur PC, Playstation, Xbox et Switch. Ca l'air bien bourrin et bien nerveux.