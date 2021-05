Biomutant s'explique

À une semaine de la sortie de Biomutant , quelqu'un chez THQ Nordic ou Experiment 101 semble s'être dit : "eh les gars, les gens savent toujours pas ce que c'est notre jeu, faut faire quelque chose !". Le quelque chose en question est donc une vidéo de 6 minutes et quelques, présentant plusieurs aspects du jeu : ses inspirations (les noms Breath of the Wild, Ratchet & Clank ou Devil May Cry sont lâchés), la personnalisation du personnage et de son équipement, un peu de lore, les affrontements et les pouvoirs que l'on pourra utiliser...Le jeu semble déborder d'ambition, mais ce qui devrait être sa plus grosse qualité pourra également être son plus gros défaut si la toute petite équipe derrière le jeu a eu les yeux plus gros que le ventre. Vous en saurez plus dans notre test qui devrait être disponible autour de la sortie.Enfin, en cadeau bonus, on rajoute trois vidéos qui présentent ce à quoi il faut s'attendre d'un point de vue technique, sur PC (4k60), PS4 Pro / Xbox One X (1080p60) et PS4 pas Pro / Xbox One S (1080p30). Aucune version dédiée aux consoles next-gen n'a été annoncée pour le moment, il faudra donc compter sur la rétrocompatibilité si jamais vous comptez jouer sur PS5 ou Xbox Series.