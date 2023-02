BG&E 2 : le cirque continue

Deux ans et demi après le départ de Michel Ancel, le développement de Beyond Good And Evil 2 est enfin sur les rails et tout se passe bien à tel point qu'Ubisoft devrait annoncer une date de sortie à l'E3. Je déconne. C'est toujours autant la merde. Selon Kotaku , l'Inspection du Travail a enquêté sur les pratiques au sein d'Ubisoft Montpellier après que des douzaines d'employés du studion ont été en arrêt maladie (souvent à cause du stress) voir se sont barrés du studio en 2022.Guillaume Carmona, managing director du studio, était absent depuis début 2023 et a fini par quitter Ubisoft. Jean-Marc Geffroy, directeur créatif sur le jeu depuis septembre 2020 , a été remplacé par Emile Morel qui était précédemment associate director. Benjamin Dumaz, game director, est parti et c'est Charles Gaudron qui a pris sa place. Ubisoft a lancé sa propre enquête pour comprendre l'état de santé (mentale) des employés restant.Quant au jeu, il ne serait toujours pas entré réellement en production. A ce stage, il serait peut-être temps de débrancher la prise et d'arrêter les frais.