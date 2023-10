Bethesda : Pete Hines prend sa retraite sans sauce

« je vais entamer un nouveau chapitre passionnant de ma vie en explorant mes intérêts et mes passions, en donnant de mon temps là où je le peux et en prenant plus de temps pour profiter de la vie. Ce n’est pas une décision que j’ai prise facilement ou rapidement, mais après une carrière incroyable, culminant avec l’incroyable lancement de Starfield, j’ai l’impression que le moment est venu. […] Merci aux centaines et aux milliers de fans que j'ai eu l'occasion de rencontrer et à qui j'ai pu parler au cours des 24 dernières années. Votre énergie, votre créativité et votre soutien ont joué un rôle si important dans mon parcours. J'ai hâte de vivre la suite de l'aventure à vos côtés. ».

Contrairement à nous, Pete Hines n'aura bientôt plus à supporter les "mythomâneries" de Todd Howard dont il était le bras droit, car après vingt-quatre années chez Bethesda Softworks , il a décidé de prendre sa retraite On ne sait pas encore qui prendra sa place comme vice-président des relations publiques et du marketing chez Bethesda Softworks, mais même s’il n’y a aucune chance, on prie quand même pour que ce ne soit pas un certain ancien PDG d’Unity