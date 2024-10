Bandai Namco coupe ses effectifs

Chez Bandai Namco , ça sabre le champagne sur les ventes d' Elden Ring et son DLC , sur les 3 millions d'exemplaires de Dragon Ball Sparking Zero en seulement 24 heures, sur les ventes l'excellent Tekken 8 , mais ça sabre aussi dans les employés. C'est en tout cas ce que rapporte Takashi Mochizuki de chez Bloomberg, qui a écrit un article sur le sujet . Dans les grandes lignes, Bandai Namco utilise une vieille technique de fourbe, appelée "la mise au placard".Si dans certains pays, il est assez simple de virer des gens sans trop se poser de question, au Japon, c'est un peu plus compliqué. De fait, Bandai Namco a décidé de faire un petit aménagement de bureau très sympa pour environ 200 employés, sur les 1300 du siège.Du jour au lendemain, ces 200 personnes sont passées d'un environnement de travail sympathique, à un grand open space sans fenêtre, et une très forte réduction de projet. En gros, certaines personnes n'ont strictement rien à faire de leur journée. L'idée de Bandai Namco est de pousser ces employés au départ volontaire.Malgré certains gros cartons, on rappelle aussi que l'entreprise japonaise a annulé pas mal de jeux sur iOS et Android, mais aussi des titres avec des personnages de Naruto et One Piece, ainsi qu'un projet secret commandé par Nintendo. On pense direct aux équipes de Studio 2 & Studio S, qui ont notamment bossé avec le plombier pour Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Tour ou encore Arms. Est-ce une excuse pour faire ce qu'ils font ? Absolument pas.