Baldur's Gate 3 à la mod

Baldur's Gate 3 est probablement l'expérience ultime en matière d'adaptation vidéoludique de D&D dans les Royaumes Oubliés. Il ne manquait qu'une chance : le support officiel des mods. Mais ils arrivent ! Une alpha fermée du dev kit a débuté aujourd'hui et sera suivi en juillet d'une beta fermée pour une sortie en Septembre.Le sytème utilisera Mod.io pour publier les mods et ces derniers seront même disponibles sur consoles à condition qu'ils passent certains critères. A noter qu'on n'est pas obligé d'utiliser Mod.io pour installer des mods et Larian précise que les contenus vraiment pornos ne seront pas acceptés sur la plateforme. Alors que pourra-t-on modifier ? Il est question de pouvoir créer des armes, des armures, des classes et des sous-classes, des sorts, des dés... mais il n'est pas question de pouvoir créer des niveaux et des aventures complètes comme le permettaient les Divinity Original Sin et encore moins de pouvoir devenir le maitre du jeu des aventures en question.Alors pourquoi ? On doute que la raison soit technique mais plutôt commerciale. Wizard Of The Coast, les détenteurs de la licence D&D, tente de faire sa propre adaptation du jeu de rôle en 3D temps réel et pour l'instant ils galèrent. Le peu qu'on en a vu ressemble à une version au rabais de BG 3 et les licenciements de décembre n'ont pas du aider ... En théorie ils pourraient racheter Larian et transformer BG3 en éditeur D&D officiel mais les patrons de Larian ont clairement annoncé qu'ils comptaient rester indépendants surtout vu ce qui arrive aux studios qui se font racheter.