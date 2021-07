ACTU Baldo: The Guardian Owls montre l'hibou de son nez Laurent il y a 48 min par email

Baldo: The Quardian Owls est le crossover qu'on aurait dû voir arriver plus tôt : un Zelda-like au style Ghibli. Niveau style, ça semble tout bon. Niveau gameplay, il faudra voir si ce n'est pas trop enfantin quand même mais ça donne envie et IGN a déjà tout un tas de vidéos de gameplay. Au vu de celles-ci on espère quand même déjà très fort que l'effet de profondeur de champs sera désactivable.

Rendez-vous le 27 août pour le découvrir sur PS4, Xbox One, Steam, Apple Arcade et Switch.