Aya multiplie les consoles

Le Steam Deck s'est rapidement imposé comme étant la nouvelle référence en matière de console portable grâce à son prix agressif et au soutien exceptionnel de Valve. Mais ce n'est pas le seul acteur sur le marché des consoles portables à base de matos. Il faut aussi compter sur GPD et Aya Neo. Le constructeur chinois a actuellement deux modèles en vente : l'Aya Neo 2021 ($1015) et l'Aya Neo Next ($1415).Il y a aussi des versions Pro de ces modèles comportant plus d'espace disque et/ou plus de RAM. L'Aya Next se démarque du Steam Deck grâce à son CPU Zen 3 huit coeurs et à ses joysticks à effet Hall qui devraient être imperméables aux problèmes de décallage bien connus des possesseurs de Switch. Cependant le GPU est toujours du Radeon Vega 8 alors que le Deck embarque du RDNA 2. Mais ce n'est que le début. Aya Neo vient de dévoiler ses futures consoles Commençons par le modèle porte-étendard, l'Aya Neo 2. Ce sera un monstre embarquant un APU Ryzen 7 6800U . Ce dernier comporte 8 coeurs Zen 3+ pouvant être cadencés jusqu'à 4,7 GHz et 12 coeurs RDNA 2 (contre 8 pour le Steam Deck) pouvant tournant à 2,2 GHz (contre 1,6 GHz pour le Deck), le tout étant épaulé par 16 Go de LPDDR5-6400 (contre LPDDR5-5500 pour le Deck). On n'est par contre inquiet pour l'autonomie car le TDP minimal du 6800U est de 15W ce qui correspond au TDP maximal du Deck....Il nous manque encore pas mal de détails comme le poids, la résolution de l'écran, la date de sortie... et surtout le prix mais on imagine que l'Aya Neo 2 va facilement taper les $1200. Pour ceux qui se disent "Pas assez cher mon fils", il y a l'Aya Neo Slide qui comporte le même matos mais en faisant glisser l'écran vers le haut on dévoile un mini-clavier. Le concept rappelle la GPD Win 3 lui-même inspiré du Sony Vaio UX à l'époque où on appelait ce genre de bécanes des UMPC. Comme toujours, n'espérez pas taper des romans avec un clavier pareil. C'est plus pensé pour des trucs futiles comme des tweets ou des messages à base "Your mother was a hamster" après une partie de Counter-Strike.Pour ceux qui trouvent que le Deck est trop gros (lubrifiez un peu, ça va passer), il y a l'Aya Neo Air. Cette dernière pèse moins de 400g et est un chouia plus grosse qu'une Switch Lite . Mais elle embarquera pourtant un APU à base de Zen 3 capable de faire tourner des AAA en 720p et des jeux indies en 1080p mais les perfs devraient être inférieures à celles de l'Aya Neo Next. Elle comportera un écran OLED 1080p de 5,5 pouces et une excellente connectique avec deux ports USB-C, une sortie casque et un lecteur de cartes microSD. Elle est actuellement en précommande en Chine pour 620 euros avec une sortie prévue en août,