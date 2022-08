Atomic Heart voit rouge

Les russes de Mundfish ont dû finir par en avoir marre qu'à chaque fois qu'on parle d' Atomic Heart , ça soit pour dire la même chose : "c'est bien mignon votre truc, mais il y a vraiment un jeu derrière ?". Du coup, avec cette nouvelle vidéo de leur FPS soviet-punk, ils donnent absolument tout ce qu'ils ont : des combats au flingue, à l'arme blanche, avec des pouvoirs contre des robots à moustache, des robots qui volent, des robots qui s'accouplent, des humains défigurés, dans des environnements ouverts comme d'autres plus resserrés. Tout ça a l'air bien nerveux, même si le montage de la vidéo réalisé sur une authentique Kalashnikov en rajoute sûrement beaucoup, et c'est toujours aussi joli et foutraque. Aux dernières nouvelles , le jeu devrait sortir d'ici la fin d'année, mais cette nouvelle vidéo ne confirme rien, du coup on ne serait pas surpris de le voir glisser à l'année prochaine pour suivre la mode du moment.