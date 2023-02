Atomic Heart éclipsera-t-il totalement la concurrence ?

Après des années d'un développement dont s'élevait parfois un petit fumet de vaporware, la sortie d' Atomic Heart approche finalement à grands pas. Et à trois semaines de l'arrivée en rayons, le développeur Mundfish et l'éditeur Focus se sont dit qu'il était peut-être enfin temps d'expliquer ce qu'allait proposer le jeu.C'est ce qu'ils font dans cette vidéo qui revient sur l'univers, l'histoire, le gameplay, les combats, l'exploration, les puzzles... bref, à peu près tout ce qu'on trouvera dans cette espèce de Soviet Cry. On ne sait pas encore ce qu'il vaudra ni même s'il parviendra à être à la hauteur de ses ambitions, mais une chose est sûre : si rien n'est pipeauté dans cette vidéo, on est bien parti pour se prendre une bonne grosse claque artistique comme on n'en avait pas eu depuis fort longtemps.Atomic Heart est prévu sur PC, PS5, Xbox Series mais aussi PS4 et Xbox One et on a hâte de voir à quoi ressembleront ces versions par pure curiosité morbide.