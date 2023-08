Atlas Fallen est sorti

C’est aujourd’hui que sortait Atlas Fallen , le nouveau jeu de Deck13 Interactive , mais les retours sont pour le moment assez mitigés. Les critiques comme les joueurs ont donné des retours très moyens du jeu , bien que ceux sur ordinateur aient été plus indulgents que sur consoles , probablement à cause des nombreux bugs actuels et à la qualité de l’écriture très inégale. En revanche, le côté exploration serait quant à lui plutôt réussi.Pour les personnes qui n’ont pas été échaudées, on va vous inciter à faire preuve d'un peu de patience, un test de l’Action-RPG sera bientôt disponible sur Factor, pour ce titre sorti sur PC, Xbox Series et PS5.