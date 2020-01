Astromoche

une Amico avec une finition bois. Elle comprend 5 jeux et est numérotée et signée par Tommy.

un bon d'achat de $50 pour acheter des jeux Amico

quelques merdouilles pour fans

des BOs de jeux composées par Tommy Tallarico

L' Amico de Tommy Tallarico et de sa société Intellivision Entertainment est en train de devenir une réalité. On rappelle que c'est une toute nouvelle console dont les manettes comprennent un écran tactile et qui est pensée avant tout pour le multi local car "c'était mieux avant". Vous pouvez même utiliser votre téléphone en lieu et place d'une manette. Pour la modique somme de $299, vous pouvez précommander le Amico Founders Edition Package qui comprend:La console devrait sortir le 10 Octobre et le prix normal sera entre $259 et $279. Mais pour jouer à quoi ?Et c'est là où le bas blesse. Il est assez difficile de savoir ce à quoi on jouera sur la bécane mais le peu qu'on sait n'est pas rassurant. Les jeux de lancement seront principalement constitués de remakes de jeux Intellivision comme Astrosmash ou Night Stalker. Les premières vidéos de gameplay viennent de tomber et c'est assez moche. Astrosmash en particulier ressemble à un mauvais jeu Flash. On va espérer que c'est une alpha et que les choses vont s'améliorer.Le gameplay semble aussi ultra-basique. En général, les développeurs qui font du néo-rétro tentent de raffraichir et de moderniser un peu le genre. Pour Astrosmash ou Night Stalker, on a l'impression de voir des remakes à bas prix fait sous Unity par des indiens sous-payés. Mais à voir les commentaires dithyrambiques sur Youtube, je ne dois pas être la cible du produit.Pendant ce temps, Tommy Tallarico est au centre d'une polémique assez étrange. Si vous avez un pré-ado dans votre entourage (enfant, neveu, élève...), il y a de fortes chances qu'il soit accro à Roblox . Plus qu'un jeu, c'est un écosystème complet qui permet à tout à chacun de créer des jeux et de les partager. C'est ultra-moche mais cela tourne sur n'importe quel bécane et les outils de créations sont très poussées notamment l'API Lua Quand on meurt dans le jeu, son personnage émet un son bien particulier. En fouillant un peu, les fans se sont rendus compte que le son en question a été piqué à Messiah (un jeu de Shiny Entertainment sorti en 2000) et qu'il est donc la propriété de Tommy Tallarico. Les metadonnées du son en question confirme le tout. Comme Roblox compte 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Tommy attaque Roblox en justice et espère récolter un joli paquet de pognon. On lui suggère d'en filer une partie aux devs Amico...