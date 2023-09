Comme Factor a aussi un service premium pour les Pandas retraités, on se doit de traiter l’actualité des adaptations d’anciennes bandes dessinée franco-belge. Ainsi, puisque Microids a publié une courte bande-annonce pour annoncer que Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 arriverait normalement le 30 novembre, on se devait de la partager également.Bon, soyons honnêtes, le premier a été accueilli plus que tièdement par les critiques comme par les joueurs , on ne s’attend donc pas à un miracle pour sa suite. Quoique, qui sait ? En revanche, il est probable qu’il puisse contenter les gros fans acharnés sur PC, Switch, les Xbox et les PlayStation. On ne jugera pas.