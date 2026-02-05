ACTU
Assault on John Carpenter's Toxic Commando
par Buck Rogers, email
On ne présente plus John Carpenter, un des maîtres du cinéma d’horreur. On lui doit, je le rappelle, quelques classiques dont Halloween, Escape from New York, The Thing, Christine, They Live, et In the Mouth of Madness. Pour la petite histoire près l’échec du film The Thing en 1982, le réalisateur n’était plus trop bancable, son œuvre avait reçu de mauvaises critiques, et le public avait préféré aller rendre visite à son voisin E.T., l'extra-terrestre. Le film avait heureusement trouvé un second souffle lors de sa sortie en VHS, et il avait fini par devenir un véritable classique du cinéma d’horreur.
C’est d’ailleurs une malédiction qui a longtemps suivi injustement l’auteur, où même sa première participation à la série télévisée Masters of Horror, l’épisode Cigarette Burns avait été moyennement encensé par les critiques à l’époque en 2006, alors qu’il avait été très bien accueilli par les spectateurs. Il faut préciser toutefois que cette méfiance ne concerne que les USA, en Europe les œuvres de John Carpenter ont toujours été bien accueillies. Pourquoi cette longue introduction ? La réponse est dans le titre.
Notre billou, accompagné de Frostis, s’était rendu à la Gamescom 2025 à Cologne en Allemagne, et il nous avait ramené dans ses bagages quelques previews, dont celle de John Carpenter's Toxic Commando que je vous invite cordialement à lire ou à relire. Le jeu va sortir ce 12 mars sur PC, PS5 et Xbox Series, c’est-à-dire dans cinq semaines, Focus Entertainment en a donc profité pour publier une nouvelle bande-annonce du prochain jeu de Saber Interactive. On rappelle que John Carpenter a participé à la bande originale et au scénario. Quand à ce dernier, on se demande quand même s’il n’a pas été orienté :
« Dans un futur proche, une expérience scientifique visant à exploiter l'énergie du noyau terrestre dérape lorsqu'elle libère accidentellement une entité nommée le Dieu de la Boue. Ce dernier transforme rapidement le sol en boue et l'humanité en zombies. Cependant, les scientifiques à l'origine de l'expérience élaborent un plan pour arrêter le Dieu de la Boue : engager une équipe de mercenaires pour éliminer les zombies et sauver le monde. ». Cela fait quand même beaucoup de fois le mot "boue".
Et ça tombe bien, dans ce FPS coopératif vous aurez des véhicules qui pourront être coincés dans de la boue. Avec des hordes de zombies à combattre. Les spécialités du moteur maison de Saber, le Swarm Engine, que vous avez pu voir à l’œuvre dans SnowRunner, Expeditions, World War Z, Warhammer 40.000: Space Marine 2, et maintenant John Carpenter's Toxic Commando. Il fait donc bien le café. Concernant le gameplay, ce sera apparemment très classique, vous aurez quatre classes, un choix de véhicules et d’armes conséquents, et le plus intéressants étant la possibilité de faire le jeu à quatre joueurs : entre ami(e)s, avec un matchmaking ou avec des bots.
Cela pourrait être un bon défouloir, qui entre nous n’a pas grand-chose à voir avec ce que John Carpenter a pu produire dans sa vie, l’œuvre la plus proche pouvant être à la rigueur Vampires, si on regarde de très loin sans jumelles. Aussi, durant un temps limité à partir du 19 février jusqu'au 2 mars, une démo sera disponible. Et concernant les tarifs du titre, la version standard est à 39,99 euros, quant à la "Blood Edition", vous pouvez la choper quant à elle à 49,99 euros, histoire d'avoir les bienfaits d'un bain de boue.
