Totalement absent des festivités du pseudo-E3, Ubisoft a quand même tenu à organiser une petite session de stream pour nous parler de sa série phare, Assassin's Creed. Celle-ci fête en effet les quinze ans de la sortie du premier épisode cette année, et Ubi prévoit de célébrer ça en offrant toujours plus de nouveaux contenus aux joueurs de Assassin's Creed Valhalla , épisode le plus vendu (et de loin) de la série. Parmi ceux-ci, on retiendra notamment un nouveau mode de jeu vaguement rogue-lite dans lequel il s'agira de s'aventurer toujours plus loin dans le Niflheim, qui arrivera cet été, mais aussi un ultime scénario additionnel prévu pour cet hiver qui viendra conclure les aventures d'Eivor.Mais pour ce qui est des vraies annonces concernant "le futur de la série", Ubisoft botte en touche et nous invite simplement à revenir en septembre, à l'occasion d'un événement qui nous présentera peut-être celui qu'on l'on appelle encore Assassin's Creed Infinity , peut-être l'épisode bouche-trou basé sur un DLC qu'on aurait transformé en jeu complet , peut-être les deux, ou peut-être complètement autre chose.