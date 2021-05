Assassin's Creed Valhalla tombe dans la marmite des druides

Gros carton de la fin d'année pour Ubisoft Assassin's Creed Valhalla accueillera son premier DLC majeur dans quelques jours : Wrath of the Druids. Celui-ci emmèhera Eivor en Irlande, comme ces vertes collines et ces gens roux à l'accent rocailleux le laissent deviner dans ce trailer. Bien évidemment, comme rien n'est gratuit en ce bas monde, il faudra raquer pour ce DLC, que ce soit en le prenant à l'unité ou bien en ayant lâché une fortune pour la version Gold du jeu. Pour rappel, le prochain gros DLC, attendu plus tard dans l'année, verra Eivor mettre des coups de hache dans la tête à Paris. Et comme cette news est un peu courte et pas très intéressante, on va en profiter pour parler un peu d'Ubisoft en général.L'éditeur vient de dévoiler son bilan annuel et en résumé : ils se sont mis beaucoup de sous dans les poches (2,2 milliards d'euros de CA et un bénéfice net de plus de 100 millions), notamment grâce à AC Valhalla qui a cartonné. L'increvable Just Dance est également évoqué, mais on soupçonne en revanche Watch Dogs Legion d'avoir fait un four : qui sait, peut-être que le lancer à une semaine d'écart d'AC Valhalla n'était pas une si bonne idée que ça.Reste maintenant à savoir ce que nous réserve Ubisoft pour l'avenir, et tout de suite c'est beaucoup plus flou. De nombreux jeux on été annoncés par l'éditeur au cours des dernières années, mais jusqu'à maintenant on n'en a pas vu débarquer beaucoup. Pourtant, c'est bien sur cet exercice 2021-2022 qu'on devrait voir arriver Far Cry 6 Rainbow Six Quarantine (qui aura sûrement changé de nom la prochaine fois qu'il fera une apparition, si l'on en croit les bruits de couloirs), Riders Republic , et Roller Champions . Quant au running gag Skull & Bones , annoncé pour mémoire à l'E3 2017, il a droit à son report annuel et est maintenant attendu (façon de parler) pour 2022-2023. Disons les choses comme elles sont : à ce niveau, c'est de l'acharnement thérapeutique, et monsieur Ubisoft, il serait grand temps de débrancher la prise et de le laisser partir tant qu'il a encore un peu de dignité. Beyond Good and Evil 2 n'est lui même pas évoqué, pas plus que le remake de Prince of Persia Sands of Time , lui aussi reparti dans les limbes après l'accueil plutôt froid qui lui avait été réservé au moment de son annonce l'année dernière.La série The Division va également s'agrandir, mais pas avec une troisième épisode, comme vous êtes naïfs. The Division 2 va continuer a recevoir du nouveau contenu au cours de l'année, et en parallèle, on aura droit à The Division Heartland, un spin-off F2P développé par Red Storm, mais aussi à une version mobile, à un film Netflix avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal, et même à un bouquin, sûrement un clin d'oeil au fait qu'avant d'être une marque déposée d'Ubisoft, Tom Clancy était un auteur de romans. Il y a même une jolie petite image de timeline façon Marvel pour illustrer tout ça.Enfin, pour l'anecdote, sachez maintenant qu'il faudra parler des jeux développés par Ubisoft comme des "Ubisoft Originals". On ne sait pas d'où vient cette idée saugrenue, Ubi a sûrement attrapé quelque chose en trainant dans les locaux de Netflix, mais on peut quand même s'interroger sur la pertinence du nom "Originals" quand l'éditeur ne cesse de recycler les mêmes formules d'un jeu à l'autre, année après année.