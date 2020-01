Assassin's Creed à Thor ou à raison

Depuis quelques temps, la rumeur court que le prochain épisode d'Assassin's Creed sera centré sur les Vikings. Il mettrait en scène un personnage (homme ou femme au choix) appelé Jora et proposerait une carte immense comportant la Scandinavie et une partie de l'Angleterre. Les combats navaux seraient de la partie. Comme Black Flag, le jeu sortirait à la fin de l'année aussi bien sur la génération actuelle que la suivante.Cette rumeur semble se confirmer via l'apparition prématurée d'un certain Assassin's Creed Ragnarok - Mjolnir Edition sur un site de vente en ligne. Le titre semble aussi indiquer que le jeu puisera dans la mythologie nordique comme les précédents opus l'avaient fait pour les mythologies égyptienne et grecque. Boy! Le jeu devrait aussi proposer du coop à 4 et conclure la trilogie commencée par Origins.