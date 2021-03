Arkane vous la boucle (temporelle)

Arkane Studios développe des immersive sim fantastiques depuis plus de 20 ans mais avec DEATHLOOP , Arkane va tenter quelque chose de nouveau : en vendre plus de cinq exemplaires. Pour cela, le studio lyonnais a fait quelques changements et le premier est le ton du jeu. DEATHLOOP semble plus enjoué que la moyenne et propose une esthétique inspiré des films d'espionnage des 60s.Le second est la communication à commencer par un titre qui explique une partie du concept au lieu de quelque chose de super vague. Comme ça ne suffit pas, Arkane a pondu une vidéo explicative narrée par Dinga Bakaba (game director du jeu). Le résultat a un petit côté " Pepe Silvia " mais donne bien envie. Pour résumer vite fait : c'est Dishonored x Outer Wilds.