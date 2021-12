ARK revoit sa copie

Myth of Empires est un jeu de survie d'Angela Game sorti il y a quelques semaines en Early Access sur Steam qui connait un petit succès vu qu'à l'heure où j'écris ces lignes, 36 000 joueurs sont dessus. En y jouant, les développeurs du Studio Wildcard ont remarqué que pas mal de mécaniques de gameplay étaient très proches de leur jeu à succès, ARK: Survival Evolved.En décompilant le jeu, ils se sont rendus compte qu'une centaine de noms de classes, fonctions et variables sortaient tout droit du code source d'ARK. Puis ils ont fait leur petite enquête. Angela Game a été fondé par d'anciens employés de Snail Games qui est la maison-mère du Studio Wildcard et qui a avait accès au code source d'ARK. Studio Wildcard a expliqué le tout à Valve le 1er décembre. Le 3 décembre, Valve dégageait le jeu de Steam : on ne peut plus acheter le jeu mais ceux qui l'ont déjà pris peuvent le télécharger et continuer à y jouer. De son côté , Angela Game explique qu'il n'y a aucun problème de droits et qu'ils travaillent avec Valve pour remettre le jeu en vente.