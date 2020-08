Aragami 2 passe la troisième

Annoncé en ninja aujourd'hui par ses développeurs Lince Works , la suite d'un des meilleurs représentants du jeu d'infiltration moderne se présente à travers une bande-annonce et (déjà !) du gameplay à plusieurs. Peu d'infos si ce n'est qu' Aragami 2 se déroulera 100 ans après les évènements du premier épisode, que le pendant combat sera remanié pour plus de punch et que la campagne se jouera en solo ou jusqu'à trois en coopération. Maintenant on a qu'une hâte, c'est qu'il sorte en 2021 sur PC et consoles (sauf sur Switch, hélas).