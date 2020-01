Aquamarine refait surface

Suite à une première campagne Kickstarter ayant bidé fin 2018, le quatuor de Moebial Studios à la manoeuvre sur le jeu d'exploration et de survie sous-marine Aquamarine a bien compris qu'ils ne pouvaient pas tout miser sur leur look à la Jean Giraud et qu'il fallait d'abord peaufiner leur prototype avant de repartir sur les routes du financement. Les voilà donc de retour sur la plateforme de financement participatif un an plus tard avec une seconde mouture un plus évoluée, que ce soit dans son design comme dans ses mécaniques de jeu. On est toujours en face d'un jeu d'aventure/survie contemplatif au tour par tour dans lequel on dirige une astronaute paumée dans les profondeurs d'un monde aquatique extraterrestre, mais on sait un petit peu plus sur ce qui nous attend.Rencontres fortuites avec la faune locale, gestion de ressources limitées, combats légers et puzzles environnementaux seront au menu de ce jeu toujours aux accents SF française des années 70 (Moebius et René Laloux sont cités comme influences principales, cocorico !). Entre des intentions revues à la baisse (un peu moins de 13k$ contre 25000 auparavant), une hypothétique date de sortie à Noël 2020 pas si éloignée que ça et ces clarifications sur le gameplay et sur l'interface retravaillée, les développeurs repartent sur de bonnes bases. Reste à voir si le public suivra.