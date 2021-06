Apple : à fond dans le jardin clos mais pas trop

Quand Apple ou ses fans défendent bec et ongles l'App Store et particulièrement son aspect fermé, l'argument principal est qu'Apple nous protège des dangers du monde moderne. C'est peut-être vrai au niveau sécurité (et encore, c'est plus dû à la manière dont l'OS et le SDK sont conçus) mais au niveau arnaques, l'App Store ne fait pas beaucoup mieux que Google Play. C'est la conclusion d'un article de 3000 mots du Washington Post publié la veille de la WWDC 2021 , la conférence pour développeurs d'Apple.On y a appris que sur les 1000 applis qui rapportent le plus sur l'App Store, 18 sont frauduleuses. Et il y a de tout comme des applis qui se font passer comme venant de Samsung et Amazon, des scanners de codes QR qui te chargent 5 dollars par semaine et des applis qui forcent à payer pour un service pour se défendre contre un virus inexistant. Pire encore : il ne semble pas trop dur de balancer des tonnes d'avis bidons pour faire monter ses fleeceware (applis qui te font raquer pour des trucs inutiles) dans le classement.Avast a analysé le contenu de l'App Store en mars et a trouvé 134 applis de type fleeceware qui avaient été téléchargées plus d'un milliards de fois contre 70 sur le Play Store. Et si vous vous demandez comment c'est possible, la réponse est simple : on a appris durant le procès Epic vs Apple que le départment en charge de valider les applis ne compte que 500 bonhommes. Pour 1,8 millions d'applis.Et si en tant que client vous vous sentez lésés, dites vous que les développeurs d'applis légitimes commencent aussi à en avoir ras-le-bol. Toujours durant le procès Epic vs Apple, il est devenu clair qu'Apple ne traite pas tous les développeurs de la même manière. Certains gros développeurs ont récu des passe-droit pour déployer des applis utilisant des appels en théorie privés au SDK, Amazon a eu une ristourne sur la taxe Apple et Apple était prêt à faire un pont d'or à Netflix pour qu'ils continuent de permettre aux utilisateurs de s'abonner via le système d'achats in-app d'iOS. Sans compter le fait que les petits développeurs vont avoir du mal à comprendre pourquoi leur appli a été rejetée alors qu'un torrent de merde semble passer...