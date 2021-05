Annapurna chasse les prix

Dans la famille « éditeur investissant des sommes colossales pour se créer un catalogue et une image de marque », on citerait facilement Epic ou Embracer . Mais il y a un troisième larron qui n’est pas en reste côté pognon : Annapurna . Annapurna a été créé en 2011 par Megan Ellison, et s’articule autour de la production de films (Annapurna Pictures) et de jeux vidéo (Annapurna Interactive). Accessoirement, Megan est la fille de Larry Ellison, PDG d’Oracle et dans le top 10 des plus gros milliardaires de la planète. Mais peut-être que ça n’a rien à voir, que je suis un sale islamo-gauchiste fainéant et jaloux et que c’est uniquement grâce à un travail acharné qu’elle a réussi.Ceci étant, depuis sa création en 2017, Annapurna Interactive fait tout pour apparaître comme l’éditeur vers qui se tourner pour les jeux "indépendants" narratifs et/ou originaux. Leurs trois premières sorties étaient la version PC de Flower (Jenova Chen était d’ailleurs conseiller éditorial d’Annapurna à l’époque), Gorogoa et un certain What Remains of Edith Finch , difficile de faire plus « indé narratif original » que ça. Plus récemment, ils ont édité Outer Wilds Telling Lies ou la version complète de Kentucky Route Zero Si vous avez raté tous ces jeux et que vous avez peur de perdre en street cred quand il faudra en parler avec un·e étudiant·e en game design dans un bar à bières bio du quartier gentrifié de l’agglomération la plus proche de chez vous, le catalogue Annapurna est actuellement en promotion sur Steam, avec des remises entre 25 et 75% , jusqu'au 24 mai. Plus sérieusement, on ne peut que vous conseiller très chaudement la quasi-totalité du catalogue, à l’exception peut-être de la version PC de Flower, un portage paresseux et techniquement indigent. Notez par ailleurs que toutes les BO des jeux sont également en promo.