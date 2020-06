Animal Crossing sort les maillots de bain !

Avec un peu de retard, revenons un peu sur l’annonce de la prochaine mise à jour d' Animal Crossing : New Horizons , qui célébrera l’été comme il le faut ! Et comme d’habitude, cette mise à jour sera totalement gratuite, et sera disponible en téléchargement dès le 3 juillet prochain.Il sera question cette fois-ci de mettre son maillot de bain et de sauter dans la mer afin de trouver quelques nouvelles créatures marines que l’on ne peut pas pêcher avec notre canne. Pour se faire, il faudra s’offrir une combinaison de plongée, et explorer les eaux autour de notre île. Pour le reste, ce sera direction le musée, avec un Thibou heureux d’agrandir sa collection.Lors de nos baignades, il sera possible de croiser Pascal, qui se fera une joie de nous donner quelques plans pour une nouvelle collection de meubles, objets, murs et sols. Bref, la série sirène, qui dans mon cas, restera probablement au placard. Enfin, Gulliver reviendra avec une nouvelle tenue aux allures de pirate ! Comme pour le Gulliver normal, il faudra l’aider dans sa quête, afin d’obtenir une jolie récompense.À noter qu’une autre mise à jour est déjà attendue pour le début du mois d'août.