Animal Cloning

Qu’on se le dise : les joueurs et joueuses de la PC MasterRace ont certes beaucoup de jeux de qualité sur PC, mais ils lorgnent tous sur les licences Nintendo , qui restent exclusives aux consoles du constructeur japonais. Mais comme sur PC, on peut faire un peu ce qu’on veut… Autant aller dans le copier/coller, non ?C’est comme cela qu’est arrivé Temtem , un clone raté de Pokémon. Et c’est comme cela qui va entrer Hokko Life , une copie d’Animal Crossing. Oh, le travail est là, et Robert Tatnell, le développeur de ce jeu a bossé durant de longues années ( d’après cette article de blog, au moins 3 ans ), souhaitant mixer l’univers d’Animal Crossing et la variété de construction de The Sims.Mais du coup, on se retrouve vraiment avec un copier/coller sans âme. Evidemment, les PCistes vont aimer, faute de mieux, mais c’est assez dommage de copier autant l’original sans rajouter sa petite touche. La direction artistique est la même. Le fait de débarquer dans une ville, celle de Hokko, par la gare, on commence à connaitre. Construire sa maison, rendre service à ses voisins animaux, pêcher, chasser les papillons, confectionner des fringues, etc… il ne manquerait plus qu’un banquier nommé Tom Nook et ce serait plus qu’un hommage. Reste maintenant à voir si Nintendo laissera passer le jeu. Pour le moment, sa fiche Steam est belle et bien présente