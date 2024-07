Anger Foot : Free Lives prend son pied

Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil, Genital Jousting) vient de sortir son nouveau jeu, Anger Foot, sur Steam et il est publié comme d'habitude par Devolver Digital. J'ai testé 5 minutes et c'est très con et très défoulant. Un des avis Steam parle de "Footline Miami" et c'est exactement cela. On progresse dans des niveaux en vue à la troisième personne en défonçant tout et tout le monde à coups de pieds, les armes qu'on ramasse n'ont qu'un chargeur et on les balance une fois ce dernier vide et c'est généralement du une balle-un mort. Les baskets remplacent les masques d'animaux et la synthwave fait place à de la techno primaire. C'est le jeu parfait pour terminer une mauvaise journée passée à faire un boulot inintéressant tout en lisant des nouvelles déprimantes. Et ce n'est pas un rogue-like.