American Truck Simulator : le Tegzas en approche

On espérait le voir arriver avant la fin d'année, et ça sera bien le cas : le nouveau gros DLC pour American Truck Simulator , qui ajoutera l'état du Texas à la carte du jeu, arrivera dès la semaine prochaine, le 15 novembre.En plus de ce gros morceau, le jeu (ainsi que son cousin ETS2 ) recevra bientôt une mise à jour qui le passera en version 1.46 et ajoutera une nouvelle galerie pour gérer plus facilement tous vos screenshots ainsi qu'un nouveau mode "Photo trophies" qui vous invitera à prendre des photos de certains éléments du décor. Pas forcément le genre d'ajout de gameplay de que l'on attendait, mais ça donnera toujours une bonne raison de profiter un peu plus des environnements et de s'aventurer en dehors des grosses autoroutes.