Amazon Trime

les données utilisateurs y compris les revenus de tous les streamers depuis 2019

le code source des serveurs

le code source des clients (mobile, PC et consoles)

des SDKs propriétaires et des outils internes

un concurrent de Steam ayant pour nom de code Vapor

Comment est votre journée ? Pas trop mal ? Probablement mieux que celle de Twitch et de leurs patrons d'Amazon. L'intégralité de Twitch vient de se retrouver dans la nature sous forme d'une archive de 125 Go à savoir:Twitch a confirmé la fuite. On espère qu'ils vont renouveller toutes les clés Twitch et on vous invite à changer votre mot de passe et à activer l'authentification à double facteur. Pas que sur Twitch d'ailleurs. Partout !