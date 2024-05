Amazon Games va voir à Bucarest

C’est vrai que l’on parle très peu d’ Amazon Luna , le service cloud de jeu vidéo à la demande. Pourtant, Amazon Games continue de grandir doucement mais apparemment sûrement, puisqu’après avoir ouvert des studios dans le comté d'Orange, San Diego et Seattle aux USA, et Montréal au Canada, un nouveau arrive à Bucarest en Roumanie. Ce sera l’ancien directeur général d'Ubisoft Bucarest de 2020 à 2024, Cristian Pana qui en sera en charge , et dont la mission sera de soutien aux autres équipes de développement.