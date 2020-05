Alyx à la mod

Valve l'avait promis et ils ont tenu leur promesse : les outils permettant de modder Half-Life: Alyx sont désormais disponibles ainsi que le support du Workshop . Vous pouvez maintenant créer vos propres cartes pour le jeu et même faire des beaux machinimas grâce au Source 2 Filmmaker.Valve a développé quelques cartes d'exemples pour l'occasion et l'intégralité des cartes du jeu de base sont modifiables offrant au passage un large catalogue d'objets et de textures. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, le jeu supporte désormais Vulkan que Valve a utilisé pour créer un portage Linux du jeu.