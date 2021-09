Alan Wake se réveille

La rumeur enflait depuis quelques jours, et Sam Lake et ses collègues de Remedy viennent de la confirmer Alan Wake Remastered sera bientôt une réalité. Le jeu est pratiquement terminé et ne devrait donc pas trop tarder à arriver (aucune date d'annoncée pour le moment, mais on entendait parler du 5 octobre). Le jeu restera inchangé dans ses mécaniques, ce qui risque de faire grincer quelques dents dans la mesure où ce n'était pas vraiment sa grande force, mais aura droit à un bon petit rafraichissement sur toute sa partie visuelle, sans qu'on en sache plus pour le moment, faute d'une quelconque image ou vidéo pour accompagner l'annonce : celle-ci parle quand même de modèles de personnage retravaillés, et on espère que ça concernera leurs animations faciales, particulièrement robotiques à l'époque. Le jeu arrivera sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series, et PC - pour ce dernier, dans la mesure où il s'agit d'un jeu édite par Epic, il sera évidemment disponible exclusivement sur l'EGS, et risque de le rester pendant un bon moment.